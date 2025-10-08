Il colore non misura il QI | ecco cosa comunica davvero

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025

Il colore che scegliamo al mattino non è solo estetica: può suggerire come vogliamo essere percepiti e, secondo alcuni psicologi, rivelare tratti della mente. Abbiamo verificato affermazioni, studi e limiti del tema per separare suggestione, abitudini culturali e risultati realmente supportati dalla ricerca. I tre colori più ricorrenti nelle menti analitiche Blu, nero e bianco: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

