Il cliente ha sempre ragione? Ecco perché aumentano le molestie e gli abusi

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche di Gordon M. Sayre mostrano come la mentalità secondo cui il cliente deve essere trattato da sovrano riduca il margine di protezione dei lavoratori, li esponga a squilibri di potere e li renda più vulnerabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il cliente ha sempre ragione ecco perch233 aumentano le molestie e gli abusi

© Vanityfair.it - Il cliente ha sempre ragione? Ecco perché aumentano le molestie e gli abusi

In questa notizia si parla di: cliente - ragione

cliente ha ragione perch233Il cliente ha sempre ragione? Ecco perché aumentano le molestie e gli abusi - Sayre mostrano come la mentalità secondo cui il cliente deve essere trattato da sovrano riduca il margine di protezione dei lavoratori, li esponga a squilibri di potere e li r ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Cliente Ha Ragione Perch233