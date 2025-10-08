Il Cisterna Volley si presenta la serata-evento al palasport

8 ott 2025

Il Cisterna Volley si presenta. E lo fa nel corso di un evento molto atteso in programma martedì 14 ottobre alle 19.30 al palasport di via delle Province, a una settimana dell’esordio in SuperLega Credem Banca 2025-2026 (in programma martedì 21 ottobre contro Trentino, alle 20.30, sempre al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

