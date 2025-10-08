Il chitarrista spagnolo Javier García Moreno apre il Festival delle Due Città

Toccherà al concerto Andalucia del chitarrista spagnolo Javier García Moreno aprire, venerdì 10 ottobre alle 21.00, la “due giorni” del Festival delle Due Città – Guitar & Friends nell’Auditorium Candiani di Mestre. Nato a Málaga, il virtuoso e raffinato artista è uno dei più acclamati interpreti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

