Il chitarrista spagnolo Javier García Moreno apre il Festival delle Due Città
Toccherà al concerto Andalucia del chitarrista spagnolo Javier García Moreno aprire, venerdì 10 ottobre alle 21.00, la “due giorni” del Festival delle Due Città – Guitar & Friends nell’Auditorium Candiani di Mestre. Nato a Málaga, il virtuoso e raffinato artista è uno dei più acclamati interpreti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: chitarrista - spagnolo
#VoceEDelizia @PaolaToogoodxme #Arte Edouard Manet Il chitarrista spagnolo,1860 Olio su tela. Metropolitan Museum of Art, New York La lettura,1865. Olio su tela. Musée d’Orsay. La prugna, 1878. Olio su tela. Buon pomeriggio, straordinario Maestro Al - X Vai su X
Io e Anca con 2 artisti di fama mondiale: il chitarrista spagnolo Ricardo Garcia e Julie Gunn voce che ti tocca l'anima e il cuore. Si esibiscono ed insegnano in tutto il mondo. Qui siamo in Inghilterra ad un evento artistico. In foto c'è anche un'altra amica, i - facebook.com Vai su Facebook
Il chitarrista spagnolo Javier García Moreno apre il Festival delle Due Città - Toccherà al concerto Andalucia del chitarrista spagnolo Javier García Moreno aprire, venerdì 10 ottobre alle 21. Lo riporta veneziatoday.it
Sassari, il chitarrista Javier Garcia Moreno in concerto al Conservatorio - Dici Malaga e per la chitarra pensi a Juan Breva, ai fratelli Moreno e inevitabilmente anche all'ospite prestigioso dei “Concerti di primavera”: Javier Garcia Moreno. Segnala unionesarda.it