Il cerchio d’oro di Instagram | nasce il primo concorso per gli utenti del social network

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta ha lanciato gli Instagram Rings. Sarà il primo riconoscimento dato da Instagram ai suoi creator. In palio ci sono due anelli d'oro: uno fisico, uno digitale che arriverà intorno alla foto profilo. I vincitori saranno scelti da una giuria formata da creator, registi e artisti. La lista dei nomi sarà annunciata il 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

