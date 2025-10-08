Il cerchio d’oro di Instagram | nasce il primo concorso per gli utenti del social network

Meta ha lanciato gli Instagram Rings. Sarà il primo riconoscimento dato da Instagram ai suoi creator. In palio ci sono due anelli d'oro: uno fisico, uno digitale che arriverà intorno alla foto profilo. I vincitori saranno scelti da una giuria formata da creator, registi e artisti. La lista dei nomi sarà annunciata il 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it