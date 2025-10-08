Il centrodestra ufficializza i candidati per le Regionali | Cirielli in Campania Lobuono i
AGI - I leader del centrodestra hanno raggiunto l'accordo sui candidati della coalizione alle regionali del 23-24 novembre. Secondo quanto si apprende, i nomi in corsa sono quelli del meloniano Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e del leghista Alberto Stefani in Veneto. La nota del centrodestra. A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra - riferisce una nota del centrodestra - si sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell'imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. 🔗 Leggi su Agi.it
