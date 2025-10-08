Il caso Italo Belga e le dimissioni Mimmo Genova | 5 consiglieri chiedono una seduta straordinaria su Mondello

Mimmo Genova avrebbe presentato una lettera di dimissioni dalla società Italo Belga. L'uomo, al centro delle polemiche sulla gestione della spiaggia di Mondello e sui suoi legami familiari con presunti mafiosi, avrebbe maturato la decisione dopo le polemiche scaturite dalla denuncia del deputato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via i tornelli nei lidi, l'Italo-Belga e il caso Mondello: "Rispetteremo le regole ma sulla battigia regna l'illegalità"

Il caso La Vardera-Italo Belga approda al Comune: "Da Lagalla omertà istituzionale", "Accusa intollerabile"

Caso La Vardera-Italo Belga, l'assessore Alongi: "Schifani e Lagalla attaccati ingiustamente"

Il caso Italo Belga, si dimette Mimmo Genova: cinque consiglieri chiedono una seduta straordinaria su Mondello - Prima e concreta svolta sul caso della Italo Belga, la storica società concessionaria della spiaggia di Mondello al centro di un dibattito ormai a caratteri nazionali lanciato dal deputato regionale e ... Si legge su msn.com

Mafia e gestione dei lidi a Mondello, Mimmo Genova si dimette dall'Italo Belga - Mimmo Genova si dimette dall'Italo Belga tra accuse di legami mafiosi e opacità nella gestione del litorale: inchieste antimafia, richiesta di seduta urgente del consiglio e il nodo del PUDM che mette ... Segnala lasicilia.it