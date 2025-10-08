Il caso dello striscione della Pace rimosso a Inverigo approda in Parlamento
Ha fatto discutere a Inverigo la rimozione di uno striscione con la scritta “Pace” realizzato dagli alunni della primaria “Don Gnocchi” in occasione della Giornata della pace del 4 ottobre. Secondo le ricostruzioni, la polizia locale è intervenuta su disposizione del sindaco; gli insegnanti sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: caso - striscione
Caso Pamela, la mamma: “A Roma strappato striscione e vandalizzata panchina rossa”
Lookman, i tifosi dell’Atalanta lo riaccolgono dopo il caso con l’Inter: il duro striscione fuori da Zingonia – VIDEO
Il caso dello striscione della Pace rimosso a Inverigo approda in Parlamento
IL CASO: Lo striscione e quella scritta "pace" che non piace al sindaco di #Inverigo - X Vai su X
Blocco Studentesco ha appeso uno striscione a Vercelli, facendosi sentire sul caso Kirk. - facebook.com Vai su Facebook
Striscione rimosso. Caso in Parlamento - Sarebbe una questione di sicurezza per il sindaco leghista di Inverigo Francesco Vincenzi. Scrive msn.com
Il caso dello striscione della Pace rimosso a Inverigo approda in Parlamento - Ha fatto discutere a Inverigo la rimozione di uno striscione con la scritta “Pace” realizzato dagli alunni della primaria “Don Gnocchi” in occasione della Giornata della pace del 4 ottobre. quicomo.it scrive