Il caso Almasri domani in Aula Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza

Sul caso Almasri i ministri Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano hanno agito per difendere “interessi dello stato costituzion. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”

Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”

Caso #Almasri infiamma il #Parlamento. La ricostruzione di #Nordio #Meloni #Piantedosi #5febbraio #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook

“Presenza obbligatoria”: Ciriani precetta il governo sul caso Almasri per salvare Nordio, Mantovano e Piantedosi - X Vai su X

Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza - Il documento del centrodestra: Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno agito per difendere “interessi dello stato costituzionalmente rilevanti”, tutelando la vita e l’incolumità degli italiani presenti i ... Lo riporta ilfoglio.it

Caso Almasri, la Giunta “salva” Nordio, Piantedosi e Mantovano. Il forzista Pittalis nominato relatore - La votazione sulla relazione del dem Gianassi che invocava l’autorizzazione a procedere nei confronti dei due ministri e del sottosegretario, ritenuti responsabili della liberazione del torturatore li ... Secondo editorialedomani.it