Il cantautore siciliano Andrea Gioè online con il video Paura fuoriposto
Un bambino che sogna di vedere le piramidi e scoprire l’Egitto: da questa immagine prende forma “Paura fuoriposto”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Andrea Gioè, quarto estratto dall’album “Ardente sogno”, progetto che ha già superato le 300 mila riproduzioni su Spotify. Il brano è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cantautore - siciliano
Domenica 26 ottobre ore 19:30 Claudio Covato in concerto in collaborazione con Bengala Booking. @claudio_covato cantautore, chitarrista, cantante. Scrive in italiano e siciliano, lingua che ama visceralmente. Ha all’attivo l’opening act di Giulia Mei, Niña - facebook.com Vai su Facebook
Il cantautore siciliano Andrea Gioè online con il video Paura Fuoriposto - Un bambino che sogna di vedere le piramidi e scoprire l’Egitto: da questa immagine prende forma “Paura fuoriposto”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Andrea Gioè, quarto estratto dall’album “A ... Da blogsicilia.it