Il canile Enpa di Busteggia sconfitto in tribunale | non potrà tenere più di 5 animali
Montagna in Valtellina (Sondrio), 8 ottobre 2025 – “ Per fortuna la giustizia si fa nei tribunali e non sui social”. Lo afferma con un sospiro di sollievo la donna che, insieme ad altri vicini, si era messa contro la struttura zoofila di Enpa che sorge a Busteggia (Montagna), a poca distanza dalle loro abitazioni dove arrivava, forte, costante e fin troppo chiaro, giorno e notte il latrato dei cani ospitati. “Abbiamo tentato invano di risolvere il problema in modo amichevole, ma non è stato possibile. Ora, dopo tre anni e mezzo dall’avvio della causa civile sono soddisfatta della decisione del Tribunale di Sondrio, certo, anche se non posso mettere alle spalle la violentissima campagna d’odio che si è scatenata contro di me anche nei mesi scorsi, dopo l’ordinanza che aveva imposto al rifugio Enpa di ridurre da 16 a 5 il numero dei cani ospitati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Enpa Sondrio: sospesa l'ordinanza di chiusura di 11 box al canile di Busteggia
