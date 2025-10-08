Il cane Hector per le vie di Formigine per controlli antidroga serali

Modenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Formigine, in collaborazione con l'unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, ha svolto pattugliamenti serali mirati come espressamente previsto anche dagli accordi presi in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare nella seduta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cane - hector

Il cane Hector per le vie di Formigine per controlli antidroga serali

cane hector vie formigineFormigine, controlli serali con il cane antidroga Hector - La Polizia Locale di Formigine, in collaborazione con l'unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, ha svolto pattugliamenti serali mirati come espressamente previsto anche dagli accordi presi in ... Lo riporta lapressa.it

Controlli serali con il cane antidroga Hector - La Polizia Locale di Formigine, in collaborazione con l’unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo, ha svolto pattugliamenti serali mirati come espressamente previsto anche dagli accordi presi in ... Lo riporta sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Hector Vie Formigine