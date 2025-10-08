Il progetto Union Brescia, con il quale il presidente Giuseppe Pasini ha deciso di riportare il calcio professionistico nella città della Leonessa dopo tutte le vicissitudini di un’estate che rimarrà nella impressa memoria, prosegue a ritmo sostenuto. Anche se sul campo la squadra allenata da Aimo Diana sta rallentano il suo ritmo, all’esterno si continua a respirare grande entusiasmo e l’intero territorio sta abbracciando in modo sempre più stretto il rinnovato sodalizio biancazzurro. Sono soprattutto due gli elementi che confermano questa atmosfera che in terra bresciana non si respirava ormai da parecchi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il calore dei tifosi, l’appoggio degli imprenditori: la città “adotta” il progetto Union Brescia