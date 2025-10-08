Il calcio emigra la Serie A va dove la porta il business | prima i soldi poi i tifosi
A febbraio 2026 Milan e Como giocheranno a Perth, in Australia. La Lega Serie A lo definisce un esperimento, la Uefa una deroga concessa «con riluttanza». È il primo match di campionato italiano disputato fuori dall’Europa, giustificato dall’indisponibilità di San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma la ragione logistica copre un progetto politico e commerciale più ampio: trasformare il campionato in un prodotto da esportare, non più un rito di appartenenza territoriale. L’Optus Stadium, sessantamila posti nell’estate australe, dista tredicimila chilometri dal cuore della Serie A. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: calcio - emigra
Ceferin: il calcio unisce, non ferma le guerre né emigra in Australia
L'Italia scopre Tresoldi, emigrato a 13 anni in Germania: ha giocato con i tedeschi l'Europeo Under 21 Repubblica: ma l'attaccante del 2004, nato in Sardegna, può ancora scegliere la Nazionale italiana. Ha segnato in Champions col Club Brugge.
Il calcio emigra, la Serie A va dove la porta il business: prima i soldi, poi i tifosi
