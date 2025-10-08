Il calciatore che ha usato ChatGPT per negoziare il nuovo contratto | Costa meno degli agenti

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demetri Mitchell ha confessato di aver utilizzato l'AI per il suo trasferimento al Leyton Orient: "ChatGPT è stato il miglior agente che abbia mai avuto in carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

