Il calciatore che ha usato ChatGPT per negoziare il nuovo contratto | Costa meno degli agenti
Demetri Mitchell ha confessato di aver utilizzato l'AI per il suo trasferimento al Leyton Orient: "ChatGPT è stato il miglior agente che abbia mai avuto in carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: calciatore - usato
In un’intervista rilasciata al ‘The Times’, Andy Murray ha usato un paragone speciale per descrivere lo stile di gioco di Alcaraz: «Carlos è un golfista mediocre, ma il suo tennis è fantastico. Mi ricorda il mio calciatore preferito di quando ero ragazzo: Ronaldinho - X Vai su X
In un’intervista rilasciata al ‘The Times’, Andy Murray ha usato un paragone speciale per descrivere lo stile di gioco di Alcaraz: «Carlos è un golfista mediocre, ma il suo tennis è fantastico. Mi ricorda il mio calciatore preferito di quando ero ragazzo: Ronaldinho - facebook.com Vai su Facebook
Incredibile in Inghilterra: un ex Manchester United trova squadra grazie a... ChatGpt - L' Intelligenza Artificiale prenderà il posto degli agenti sportivi nel calcio? corrieredellosport.it scrive
ChatGpt sbarca nel calciomercato e sostituisce l'agente: "L'ho usata per negoziare il mio contratto" - C'è anche il mestiere di procuratore sportivo tra i lavori minacciati dall'intelligenza artificiale? Come scrive msn.com