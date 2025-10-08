' Il brutto anatroccolo' a La città del teatro

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre alle 17.30 si inaugura la rassegna "Domenica a Teatro de La Città del Teatro con un classico per i più piccoli: "Il brutto anatroccolo" della compagnia Nata Teatro."Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due strani personaggi hanno il compito di accudirle; sono delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

