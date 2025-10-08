Il bosco segreto dello chef Filip

Un’occasione esclusiva per vivere una cena unica e raffinata con lo chef internazionale Filip Ondrušek, noto per aver diretto ristoranti stellati in tutto il mondo. “” è un’esperienza enogastronomica che unisce cibo ricercato, ispirato alle essenze del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

