Il Bosco delle zucche rilancia il pumpkin patch | natura musica e divertimento alla Fattoria degli asinelli
Torna anche quest’anno ad Agrigento il Bosco delle zucche, l’evento autunnale organizzato da Giulia e Alessia che, dopo il successo della scorsa edizione, approda in una nuova location: la Fattoria degli asinelli.L’iniziativa, pensata per far vivere alle famiglie giornate all’aria aperta in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
