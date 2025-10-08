Il bimbo disabile respinto dalla scuola dopo tre anni | Non riusciamo a gestirlo La denuncia della famiglia | Rifiutato anche se paghiamo noi

«La scuola non sarebbe in grado di gestirlo in aula». È quello che si sono sentiti dire due genitori di Napoli, nel quartiere Vomero, dalla stessa scuola che fino a quel momento aveva sempre accolto il figlio di 6 anni con disabilità. Secondo gli avvocati a cui si è rivolta la famiglia, citati dall’ Ansa, il bambino ha frequentato l’istituto «con serenità e profitto» per 3 anni, per poi vedersi rifiutata la richiesta di iscrizione. È una procedura formale che i genitori devono fare ogni anno, anche quando la scuola rimane la stessa, e nel valutarla l’istituto ha deciso di respingerla. «Si tratta di un comportamento gravissimo, contrario ai più elementari principi di civiltà e alle norme sull’inclusione scolastica», hanno scritto i legali Angelo e Sergio Pisani annunciando provvedimenti. 🔗 Leggi su Open.online