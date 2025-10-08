Sarà il Teatro Civico Roberto de Silva di Rho a ospitare venerdì (ore 20.30) e domenica (15.30) la prima data della tournée nazionale de “ Il Barbiere di Siviglia “ di Rossini, regìa di Damiano Michieletto e produzione di Imarts. In buca l’ Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Brusa, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti, Gloria Campaner assistente alla regia. Con la sua regia Michieletto, allestita dal Maggio Musicale Fiorentino, trasporta Il Barbiere di Siviglia in un mondo vivace e surreale, dove i personaggi diventano maschere moderne ispirate alla Commedia dell’Arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Barbiere di Siviglia versione Michieletto