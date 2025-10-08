Stagione magica, risultato da applausi. E con una prospettiva futura che esalta i sogni e le potenzialità della scuola toscana del motociclismo. Tommaso Simoni, 13 anni, ha chiuso il suo 2025 con la vittoria del titolo del trofeo "Bucci", la Rookies Cup del campionato italiano. Simoni ha portato in alto, molto in alto, i colori del team (fiorentino) Alfonsi Racing. Ma non solo. Il giovanissimo campione è tesserato – e porta la licenza – proprio per il Moto Club Alfonsi. Club che è il fiore all’occhiello e una vera e propria scuola di futuri campioni, guidata da Lorenzo Alfonsi, pilota fiorentino con esperienza anche nel Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il baby campione trionfa nel campionato italiano "Bucci». Simoni, il Rookie che sa vincere . Team Alfonsi: un 2025 magico