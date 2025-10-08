Il mercato di Sant’Ambrogio, finalmente, vede il traguardo per la conclusione della riqualificazione. Grazie agli assessori Jacopo Vicini e Letizia Perini che sono passati a trovarci, dandoci due buone notizie: c’è la data della festa di fine cantiere, decisa insieme a noi operatori: sarà domenica 7 dicembre, proprio nel giorno di Sant’Ambrogio. Risponderemo a chi imbratta i nostri muri esterni con l’arte: un maxi murale sulle quattro facciate del mercato, un’opera di street art che renderà ancor più godibile il quartiere". È quanto si annuncia sui social del mercato di Sant’Ambrogio dopo il sopralluogo con gli assessori di Palazzo Vecchio allo sviluppo economico Jacopo Vicini e alle politiche giovanili Letizia Perini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 7 dicembre festa di fine cantiere al mercato di Sant’Ambrogio. Accordo fra San Lorenzo e Tpt