Il 50% dei malati di cancro allo stomaco è malnutrito web serie insegna dieta corretta

(Adnkronos) – Il 50% dei pazienti colpiti da tumore dello stomaco è malnutrito, condizione che determina gravi conseguenze, come ridotta tolleranza alle terapie, peggiore sopravvivenza, minore qualità di vita, ospedalizzazioni prolungate e maggiori costi sanitari. Ciononostante, nella pratica clinica la malnutrizione è ancora sottostimata e sottodiagnosticata e numerosi pazienti in Italia ricevono un supporto nutrizionale.

Tumore dello stomaco, il 50% di chi ne soffre è malnutrito: chi è a rischio e cosa fare - I deficit nutrizionali: peggiorano la prognosi e impattano sulle cure. Come scrive ilsole24ore.com