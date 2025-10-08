Il 50% dei malati di cancro allo stomaco è malnutrito web serie insegna dieta corretta

Ildifforme.it | 8 ott 2025

(Adnkronos) – Il 50% dei pazienti colpiti da tumore dello stomaco è malnutrito, condizione che determina gravi conseguenze, come ridotta tolleranza alle terapie, peggiore sopravvivenza, minore qualità di vita, ospedalizzazioni prolungate e maggiori costi sanitari. Ciononostante, nella pratica clinica la malnutrizione è ancora sottostimata e sottodiagnosticata e numerosi pazienti in Italia ricevono un supporto nutrizionale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

