Il 2025 ha regalato una buona vendemmia attendiamo ottimi vini

Con i primi giorni di ottobre si sono concluse tutte le operazioni di vendemmia che hanno visto le aziende vitivinicole piacentine impegnate dalla seconda metà di agosto, prima con la raccolta delle uve bianche, successivamente con le rosse. A fare un bilancio per Confagricoltura Piacenza è il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: regalato - buona

Buona Festa dei Nonni! Cinema e Serie Tv ci hanno regalato nonne e nonni indimenticabili, di cui noi della Cucina di CineGusti vi vogliamo far assaporare il ricordo E a voi quale film fa pensare subito ai vostri nonni? ? . . . . #festadeinonni #nonni # - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Milan-Napoli del 28 Settembre 2025 in TV e streaming? - Napoli chiude il weekend di Serie A tra due squadre in forma; match decisivo per le ambizioni di alta classifica, diretta su DAZN. Lo riporta tech.everyeye.it

Nebrosport conferma compattezza e competitività, nonostante la sfortuna, al Tindari Rally 2025. - Condividi questo su WhatsApp Il Tindari Rally 2025 ha regalato emozioni contrastanti alla Nebrosport, che ha schierato nove equipaggi nella gara di casa. Come scrive favaraweb.com