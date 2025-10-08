Il 10 ottobre la giornata mondiale contro la pena di morte | corso gratuito online sui diritti umani

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ricorrenza è stata ideata dalla coalizione mondiale contro la pena di morte nel 2003. La giornata è sostenuta da numeroseong e governi mondiali, tra cui l'Unione africana, Amnesty International, l'Unione Europea e le Nazioni Unite. Il 26 settembre 2007, il Consiglio d'Europa ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

10 ottobre giornata mondialeAlba aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale - L’iniziativa della città di Alba è volta ad aderire alla campagna internazionale istituita dalla Worl Federation for Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare ... targatocn.it scrive

10 ottobre giornata mondiale10 ottobre - Giornata mondiale contro la pena di morte - La giornata mondiale contro la pena di morte è una ricorrenza, che cade il 10 ottobre di ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abolizione della pena capitale. Secondo trevisotoday.it

