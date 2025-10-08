Ieri in Campania | aggressione a Montesarchio udienza di convalida per i quattro arrestati Spari a Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 7 ottobre 2025. Avellino – Grave incidente sul lavoro questa mattina in una zona boschiva del comune di Montella, in provincia di Avellino. Un operaio, addetto alla potatura, è stato colpito da un grosso ramo e ha rimediato traumi di varia entità su diverse parti del corpo. Allertata dal 118 è intervenuta una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Regione Campania che ha recuperato l’operaio nella zona particolarmente impervia. ( LEGGI QUI ). Benevento – Restano stazionarie e gravi le condizioni di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito sabato notte a Montesarchio e ferito gravemente al capo con una mazza da baseball durante una spedizione “punitiva” ad opera di un gruppo di giovani, quattro dei quali arrestati dai carabinieri ed ora in stato di fermo in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
