ABBONATI A DAYITALIANEWS Si sono svolti ieri, presso l’ Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina Scalo, i funerali di Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, tragicamente deceduti nell’incidente aereo del Parco Nazionale del Circeo, in località Sabaudia. Cerimonia con autorità militari e civili. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e numerose autorità civili e religiose. La funzione è stata officiata da monsignor Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ieri i funerali del comandante Mettini e dell’allievo Nucheli presso l’aeroporto Comani di Latina