identificato suicida nel casertano lavorava nella penitenziaria

Tempo di lettura: < 1 minuto Ora ha un nome e un cognome l' uomo che lo scorso 25 settembre si è tolto la vita impiccandosi a un albero vicino al cimitero di Sessa Aurunca, nel Casertano. Non aveva documenti e la sua identità sconosciuta spinse i Carabinieri a diffondere una foto: si tratta di un agente della polizia penitenziaria andato in pensione qualche anno fa, riconosciuto proprio grazie a quella foto dai suoi ex colleghi con i quali ha svolto il servizio nell' istituto penitenziario di Secondigliano, a Napoli. "La Polizia penitenziaria è in lutto – commentano il presidente dell' Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – siamo davvero addolorati.

