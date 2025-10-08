ICW | Trevis Montana annuncia il suo Ritiro
il pluricampione ICW Trevis Montana annuncia il suo ritiro. L’atleta, con un lungo Palmares di titoli italiani (1 Volta Campione Italiano Wrestling ICW, 2 volte Campione Pesi Leggeri ICW, 1 volta RSWP God Of Sun Champion, 2 volte RSWP Tag Team Champion con i Party Hard Inc., vincitore del Torneo Il Numero Uno 2022 ), salirà sul ring per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal wrestling lottato, dopo due anni di assenza per via di gravi problemi al collo. L’annuncio ufficiale avvarrà a ICW Fight Forever: BrixiaWar, in programma Sabato 18 Ottobre a Gussago (BS). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: trevis - montana
t2i sarà presente a questo incontro stasera dedicato a come pubblico e privato possono collaborare per favorire . Gal Prealpi e Dolomiti Camera di Commercio di Treviso - Belluno @Com - facebook.com Vai su Facebook