Inter News 24 Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore dell’Inter, sul suo passato ed un trasferimento saltato. Tutti i dettagli in merito. Zlatan Ibrahimovic, ex giocatore di Inter e Milan e attuale dirigente rossonero, è stato ospite d’onore al Football Leaders Forum. L’evento, tenutosi durante l’assemblea della EFC a Roma, ha visto la presenza di diverse personalità del calcio internazionale. LA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – È straordinaria, anche i club più piccoli si divertono. Bisogna entrarci però. Troppe partite? I giocatori vogliono giocare il maggior numero di gare, e le rose a 25 consentono le rotazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ibrahimovic svela: «Avrei potuto giocare con un’altra italiana, il nome…»