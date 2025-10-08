Ibrahimovic | Sono io l’architetto del PSG Champions? Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito

: Le dichiarazioni Zlatan Ibrahimovi?, nella sua nuova veste di Senior Advisor per RedBird Capital, azionista di maggioranza del Milan, è stato uno dei protagonisti più attesi alla riunione dell’ECA (European Club Association), che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ibrahimovic: «Sono io l’architetto del PSG. Champions? Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito»

In questa notizia si parla di: ibrahimovic

Openda: “Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”

Rakitic: “In carriera sono mancate due cose: giocare in Serie A e con Ibrahimovic”

Boeri: "Il nuovo stadio? Non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l'Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo' ma mi pare complicato, lascerei il nome così: intitolato a Meazza e tutti lo chiamano - X Vai su X

Ibrahimovic omaggia Camarda Zlatan Ibrahimovic ha condiviso sui suoi profili social uno screenshot della sua chat con Francesco Camarda. Nel 2019, il giovane talento rossonero scriveva a Zlatan: “Sono italiano e un grande tifoso del Milan. Tu sei un cam - facebook.com Vai su Facebook

