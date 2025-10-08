Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan ed ex calciatore della Juve, ha ricordato l’esperienza in bianconero elogiando Fabio Capello. Zlatan Ibrahimovi?, nella sua nuova veste di Senior Advisor per RedBird Capital, azionista di maggioranza del Milan, è stato uno dei protagonisti più attesi alla riunione dell’ECA (European Club Association), che da oggi a Roma ha assunto la nuova denominazione di EFC (European Football Clubs). JUVENTUS – « Il 70% della mia carriera si è svolta qui e ho giocato nei tre club principali e sono ancora oggi al Milan: l’Italia è la mia seconda casa. Quando sono arrivato qui la Serie A era il campionato più importante del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ibrahimovic non dimentica la Juve: «In bianconero esperienza fantastica, ho giocato con calciatori che fino ad una settimana prima utilizzavo alla Play-Station. Capello decisivo, mi ha fatto diventare…»