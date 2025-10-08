Ibrahimovic | Il mio ruolo? Do una mano a un ottimo team E sul VAR …
Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all'assemblea generale dell'ECA. Ecco le sue parole da 'Gazzetta.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ibrahimovic - ruolo
Galliani torna al Milan? Il possibile ruolo e il consiglio di Ibrahimovic
Galliani torna al Milan? Ibrahimovic spinge per averlo in quel ruolo
#Galliani #Milan Il ruolo di #Ibrahimovic ? - X Vai su X
In FC 26 arriva la Zlatan FC: una squadra unica, formata da undici Zlatan Ibrahimovic, dal portiere all’attaccante. EA Sports trasforma in realtà le parole dello svedese, che si era detto pronto a giocare in ogni ruolo. Logo, maglia dedicata e modalità Calcio d’ini - facebook.com Vai su Facebook
Ibra: "Capello alla Juve mi fece capire come si ottiene rispetto. Al Milan aiuto un ottimo team ma..." - Il partner operativo di RedBird e super consulente del club rossonero parla in occasione della due giorni dell'assemblea dell'Eca a Roma: "Mi manca l'adrenalina di quando giocavo, perciò vado ogni gio ... Come scrive msn.com
Zlatan Ibrahimovic nel mirino dei tifosi: il suo ruolo nel Milan sotto accusa - "Povero Zlatan, con tutto quello che ha investito per diventare socio di Gerry Cardinale nel Fondo Redbird, vai a vedere che anche dal punto di vista dell’immagine ci rimette... ilgiorno.it scrive