Ibrahimovic | Il mio ruolo? Do una mano a un ottimo team E sul VAR …

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti all'assemblea generale dell'ECA. Ecco le sue parole da 'Gazzetta.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic il mio ruolo do una mano a un ottimo team e sul var 8230

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Il mio ruolo? Do una mano a un ottimo team”. E sul VAR …

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - ruolo

Galliani torna al Milan? Il possibile ruolo e il consiglio di Ibrahimovic

Galliani torna al Milan? Ibrahimovic spinge per averlo in quel ruolo

ibrahimovic mio ruolo doIbra: "Capello alla Juve mi fece capire come si ottiene rispetto. Al Milan aiuto un ottimo team ma..." - Il partner operativo di RedBird e super consulente del club rossonero parla in occasione della due giorni dell'assemblea dell'Eca a Roma: "Mi manca l'adrenalina di quando giocavo, perciò vado ogni gio ... Come scrive msn.com

Zlatan Ibrahimovic nel mirino dei tifosi: il suo ruolo nel Milan sotto accusa - "Povero Zlatan, con tutto quello che ha investito per diventare socio di Gerry Cardinale nel Fondo Redbird, vai a vedere che anche dal punto di vista dell’immagine ci rimette... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Mio Ruolo Do