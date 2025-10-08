Ibrahimovic avanza la sua richiesta | Da ex calciatore mi interessa avere il più alto numero possibile di partite ma…

Inter News 24 Ibrahimovic, presente all’assemblea generale dell’ECA a Roma, ha detto la sua riguardo ai cambiamenti da apportare nel mondo del calcio. Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore e leggenda, tra le altre, dell’ Inter, oggi consulente del Milan, è intervenuto durante l’ assemblea generale ECA in corso a Roma, esprimendo le sue opinioni su calendario, tutela dei giocatori e utilizzo del Var. GESTIONE DEL CALENDARIO – «Da ex calciatore a me interessa giocare il più alto numero possibile di partite. Io dico che più si gioca e meglio è, poi è chiaro che vanno tutelati i giocatori creando un calendario adeguato, sostenibile». 🔗 Leggi su Internews24.com

