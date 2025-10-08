Ibra | Capello alla Juve mi fece capire come si ottiene rispetto Al Milan aiuto un ottimo team ma

Il partner operativo di RedBird e super consulente del club rossonero parla in occasione della due giorni dell'assemblea dell'Eca a Roma: "Mi manca l'adrenalina di quando giocavo, perciò vado ogni giorno in palestra".

ibra capello alla juve mi fece capire come si ottiene rispetto al milan aiuto un ottimo team ma

Ibra: "Capello alla Juve mi fece capire come si ottiene rispetto. Al Milan aiuto un ottimo team ma..."

Ibra: "Capello alla Juve mi fece capire come si ottiene rispetto. Al Milan aiuto un ottimo team ma..." - Il partner operativo di RedBird e super consulente del club rossonero parla in occasione della due giorni dell'assemblea dell'Eca a Roma: "Mi manca l'adrenalina di quando giocavo, perciò vado ogni giorno in palestra".

