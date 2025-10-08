I voti ai manager della sanità lombarda | il direttore generale dell' Asst di Lecco Marco Trivelli tra i primi della classe

Lecco, 8 ottobre 2025 – Promosso quasi a pieni voti e tra i migliori della classe. Il direttore generale dell'Asst di Lecco, Marco Trivelli, ha ricevuto una valutazione di 93 su 100. E' risultato tra i migliori tra i dirigenti della sanità pubblica lombarda.   I migliori e i peggiori. Meglio del numero uno della sanità pubblica lecchese Marco Trivellio hanno fatto solo i dg dell' Ats di Pavia Lorella Cecconami e della Valpadana Ida Ramponi  con 96100 e Luigi Caiazzo dell' Asst dei Spedali Civili di Brescia con 94. Come Marco Trivelli, ha preso 93 anche V incenzo Petronella dell' Ats della Montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

