I tre fattori che possono far avvitare la situazione francese L’analisi di Ferretti
Certamente l’attuale situazione economica francese non appare tra le più tranquille. Da una parte, una crescita ancora asfittica, ancorché non lontana dai dati delle principali economie europee. Dall’altra, un debito sovrano che ha superato i 3350 mld e che punta a raggiungere il 125% del Pil e un deficit che ha raggiunto nel 2024 il 5,8%, uno dei dati peggiori in Europa. Tuttavia, se è vero che ci troviamo in presenza di variabili economiche da riportare al più presto su traiettorie sostenibili, è anche vero che non abbiamo di fronte una economia sull’orlo del baratro. La Francia ha comunque una economia solida e diversificata caratterizzata da un Made in France ovunque conosciuto, da un costo energetico contenuto anche grazie al nucleare, nonché da una industria della difesa all’avanguardia. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: fattori - possono
Aumento di capitale Juve: conti in netto miglioramento, ma non si esclude un nuovo intervento di Exor. Possono incidere anche tre fattori
Fattori di rischio cardiaco e prevenzione: quasi sempre ci sono segnali d’allarme (e si possono controllare)
? Ti sei mai chiesta quanto può durare davvero un parto? Ogni nascita è unica, ma ci sono fattori che possono influenzarne i tempi. ? Scoprili tutti nel link nei commenti! - facebook.com Vai su Facebook
Molti fattori possono influire caro Sandro. È un po' di tutto per me, ma ciò che ho voluto sottolineare è che David non è un caso come qualcuno lo vuol far passare. - X Vai su X
I tre fattori che possono far avvitare la situazione francese. L’analisi di Ferretti - L'attuale situazione economica francese non è perfettamente stabile. Lo riporta formiche.net
Milan, Conte pensa a Musah ma per Moncada è incedibile: tre fattori che possono far sorridere Fonseca - Tra questi c’è sicuramente Yunus Musah che con il suo sorriso contagioso ha conquistato tutti. Riporta calciomercato.com