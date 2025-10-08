Certamente l’attuale situazione economica francese non appare tra le più tranquille. Da una parte, una crescita ancora asfittica, ancorché non lontana dai dati delle principali economie europee. Dall’altra, un debito sovrano che ha superato i 3350 mld e che punta a raggiungere il 125% del Pil e un deficit che ha raggiunto nel 2024 il 5,8%, uno dei dati peggiori in Europa. Tuttavia, se è vero che ci troviamo in presenza di variabili economiche da riportare al più presto su traiettorie sostenibili, è anche vero che non abbiamo di fronte una economia sull’orlo del baratro. La Francia ha comunque una economia solida e diversificata caratterizzata da un Made in France ovunque conosciuto, da un costo energetico contenuto anche grazie al nucleare, nonché da una industria della difesa all’avanguardia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I tre fattori che possono far avvitare la situazione francese. L’analisi di Ferretti