"Giusto confermare mister D’Angelo, ora i giocatori devono dare qualcosa in più. Tutti uniti per la svolta, la salvezza è possibile". Così i tifosi aquilotti, dopo la fiducia che il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano hanno accordato all’Omone, "un tecnico preparato a cui vogliamo tutti bene". Insomma, un plebiscito per il tecnico aquilotto. Liviana Ratti del club Orgoglio Spezzino ha lanciato l’ashtag #iostocondangelo#: "Mister D’Angelo merita di guidare la nostra squadra del cuore perché è un tecnico preparato a cui vogliamo tutti bene, ci mette passione nel suo lavoro ed è molto attaccato alla tifoseria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I tifosi sono con D’Angelo. La ’strigliata’ ai giocatori: "Dovete dare molto di più»