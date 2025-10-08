Sarà un viaggio nel cuore del grande repertorio operistico ottocentesco il concerto ’Filarmonie future’ che stasera alle 20.30 (nell’ambito del Modena Belcanto Festival ) porterà al teatro Fabbri di Vignola i talenti dei corsi di alto perfezionamento che Raina Kabaivanska, icona del belcanto, conduce al Conservatorio Vecchi Tonelli. Il soprano Aleksandrina Mihailova e il mezzosoprano Baia Saganelidze si alterneranno nell’interpretazione di pagine di Donizetti, Verdi, Bellini, Delibes, Bizet, Offenbach e Saint Saëns, in un programma che intreccia arie, duetti e momenti orchestrali, disegnando un arco narrativo di passioni, eleganza stilistica e puro virtuosismo vocale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I talenti di Kabaivanska al Fabbri di Vignola ’Filarmonie future’ con Mihailova e Saganelidze