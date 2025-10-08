I sacrifici della missione e tutela legale | anche Agrigento al convegno Usic Sicilia
C'era anche il delegato Usic per la provincia di Agrigento, Antonio Migliorino, nonché il cappellano militare don Salvatore Falzone di Agrigento, al convegno regionale dell'Usic Sicilia.Il convegno, alla sala “Mattarella” dell’Assemblea regione siciliana, condotto e moderato dalla segretaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
«Parto per la missione e non so quando tornerò, però vorrei trovare almeno due beni che ho ricevuto e che porto nel mondo: la gioia della preghiera e il gusto del sacrificio. Lascio questo come ricordo