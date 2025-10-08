I sacchi neri per strada non saranno più ritirati

"Hai utilizzato un sacco nero per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: ritira il sacco e metti i rifiuti nel contenitore corretto". Scritta bianca su fondo rosso, su una sorta di "cerotto" che verrà apposto sul sacco medesimo di chi per ignoranza, confusione o pura ribellione si ostina a non seguire le regole. Da lunedì 13 ottobre la rivoluzione "Differenziamoci" che ha preso avvio nel capoluogo lo scorso 3 marzo diventa tale a tutti gli effetti e, dunque, chi continua a fare di testa propria, non rispettando giorni, orari e modalità del conferimento, sarà prima avvisato e in seguito, pure sanzionato, se necessario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I sacchi neri per strada non saranno più ritirati

In questa notizia si parla di: sacchi - neri

Frigoriferi, mobili e sacchi neri. È boom di rifiuti abbandonati. Scatta l’allarme a Capannori

Castelfranco: da settembre scatta il divieto dei sacchi neri per i rifiuti

Rifiuti, pugno duro di Mini: "Multe a chi usa sacchi neri"

Sondrio, stop definitivo ai sacchi neri: iniziano i controlli Al via i controlli degli ispettori ambientali. Previste sanzioni per chi non rispetta le regole di conferimento. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #Sondrio #CarloMazza #Raffae - facebook.com Vai su Facebook

I sacchi neri per strada non saranno più ritirati - "Hai utilizzato un sacco nero per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: ritira il sacco e metti i rifiuti ... Lo riporta msn.com

Rifiuti abbandonati in strada. Spunta installazione di protesta - Le campagne e le strade del Montalbano stanno diventando le nuove discariche: continua l’abbandono di sacchi neri e nelle zone artigianali, davanti alle fabbriche ci sono discariche. Secondo lanazione.it