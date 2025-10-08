"I locali affiliati all’associazione italiana celiaci aumentano del 33% il loro fatturato e il 70% dei clienti celiaci sono abitudinari e scelgono il locale di fiducia". Lo ha rimarcato Massimo Boschi, fondatore Aic all’incontro promosso da Fipe Confcommercio cesenate a ICook, la scuola di cucina di Iscom Formazione, presenti ristoratori cesenati, in cui si è parlato della cultura Gluten free nei locali cesenati. Il tema è stato introdotto da Angelo Malossi, presidente Fipe Confcommercio, che ha illustrato il protocollo d’intesa firmato da Fipe con Aic (associazione italiana Celiaci) per una maggior diffusione della cucina senza glutine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I ristoranti per celiaci aumentano il loro fatturato cresce del 33%"