I ristoranti per celiaci aumentano il loro fatturato cresce del 33%
"I locali affiliati all’associazione italiana celiaci aumentano del 33% il loro fatturato e il 70% dei clienti celiaci sono abitudinari e scelgono il locale di fiducia". Lo ha rimarcato Massimo Boschi, fondatore Aic all’incontro promosso da Fipe Confcommercio cesenate a ICook, la scuola di cucina di Iscom Formazione, presenti ristoratori cesenati, in cui si è parlato della cultura Gluten free nei locali cesenati. Il tema è stato introdotto da Angelo Malossi, presidente Fipe Confcommercio, che ha illustrato il protocollo d’intesa firmato da Fipe con Aic (associazione italiana Celiaci) per una maggior diffusione della cucina senza glutine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ristoranti - celiaci
Firenze tra le migliori città al mondo per i ristoranti senza glutine! Una bellissima notizia per tutti i celiaci! Secondo Master Viaggi, Firenze e Milano sono tra le migliori città al mondo per l’offerta di locali senza glutine ? Un riconoscimento che premia l’i - facebook.com Vai su Facebook
