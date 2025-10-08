I rilievi degli investigatori dopo l' esplosione | i bancomat ancora nel mirino

Brindisireport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dei rilievi effettuati dai carabinieri presso la filiale della Banca Popolare Pugliese di San Pietro Vernotico, presa di mira a una banda di ladri. La postazione saltata in aria. Malviventi in fuga con la cassaforte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

