I pronostici di mercoledì 8 ottobre | Champions League femminile Qualificazioni Mondiali

I pronostici di mercoledì 8 ottobre, in campo la Champions League femminile e in Africa le qualificazioni ai Mondiali Tra le 18 selezioni che sono già sicure di partecipare al prossimo Mondiale ci sono pure due africane: Marocco e Tunisia. Ne mancano altre sette, i cui nomi saranno noti dopo le ultime due giornate delle qualificazioni, entrambe in calendario in questa finestra di ottobre. Siamo alla volata finale, dunque: ricordiamo che staccheranno un pass per il prossimo campionato del mondo le prime classificate dei nove gruppi mentre le quattro migliori seconde si sfideranno in un playoff – semifinale e finale – che decreterà quale selezione africana parteciperà ai cosiddetti spareggi interzona insieme a nazionali provenienti da Sudamerica e Asia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

