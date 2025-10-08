I profumi dell’autunno | l’arte di avvolgersi in note speziate e legnose

Lifeandpeople.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Con l’arrivo della stagione autunnale si assiste ad un affascinante cambiamento anche nel guardaroba olfattivo. Le eau de toilette agrumate e le note marine, protagoniste dei mesi estivi, lasciano progressivamente spazio a fragranze più profonde e stratificate, pensate per accompagnare il rallentare dei ritmi e la ricerca di comfort. Le tendenze profumi per l’autunno celebrano la fusione tra il calore speziato e la densità dei legni, un connubio che trasforma il profumo in un vero e proprio maglione olfattivo, capace di regalare una sensazione di intimità e protezione. Nei mesi freddi la fragranza diventa più che mai un gesto di cura personale, un rituale che scalda e avvolge. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

