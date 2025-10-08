I pro Pal di nuovo in corteo a Roma Piantedosi al vaglio nuove misure per la sicurezza
AGI - Mentre Roma si prepara a un nuovo corteo Pro Palestina, previsto in serata, a quattro giorni dalla mega mobilitazione di sabato scorso, il governo studia nuove possibili misure per prevenire disordini e garantire la sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza. Piantedosi, "Non si possono vandalizzare impunemente le città". "Non deve in alcun modo passare l'idea che si possano vandalizzare impunemente le nostre città, danneggiando la proprietà pubblica e privata e mettendo in pericolo l' incolumità dei cittadini", dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Aula alla Camera per il question time per poi sottolineare come "del resto, appare evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese". 🔗 Leggi su Agi.it
Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"
Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni
Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla
Nuovo corteo pro Palestina oggi a Roma, da Colosseo a Piramide
Corteo pro Pal a Roma mercoledì 8 ottobre: il percorso da Colosseo a Piramide - è promosso dalle realtà pro Pal tra cui il Movimento studenti palestinesi in Italia, Comunità palestinese in Italia, Udap, Associazione dei palestinesi in ...
Manifestazione pro Pal, il corteo arriva in Prato della Valle: «Siamo 50mila persone»