I Pro Pal ancora in corteo a Roma Piantedosi | Al vaglio nuove misure per la sicurezza

AGI - Mentre Roma si prepara a un  nuovo corteo Pro Palestina, previsto in serata,  a quattro giorni dalla mega mobilitazione   di sabato scorso, il governo studia nuove possibili misure per prevenire disordini e garantire la sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza. Piantedosi, "Non si possono vandalizzare impunemente le città". "Non deve in alcun modo passare l'idea che si possano vandalizzare impunemente le nostre città, danneggiando la proprietà pubblica e privata e mettendo in pericolo l' incolumità dei cittadini", dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Aula alla Camera per il question time per poi sottolineare come "del resto, appare evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese". 🔗 Leggi su Agi.it

