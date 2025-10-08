La Francia è di nuovo nel caos. Il premier Sébastien Lecornu si è dimesso poche ore dopo il giuramento, portando a tre il numero dei governi francesi collassati in meno di un anno. La sua permanenza all'Eliseo è durata così poco che Liz Truss, al confronto, sembra un monumento alla stabilità istituzionale. Il leader del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha subito fiutato il sangue e chiesto a Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale e andare al voto. Prima di Lecornu, erano già caduti Michel Barnier, travolto dal fallimento delle misure di bilancio, e François Bayrou, bocciato da sinistra e destra nel tentativo disperato di frenare un deficit ormai fuori controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I predatori del nuovo medioevo globale