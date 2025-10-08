I Play Rocky | Matt Dillon interpreterà il padre di Sylvester Stallone nel film Amazon

La star di Tutti pazzi per Mary e Rusty il selvaggio entra nel cast del film sulla creazione del successo principale di Sly, Rocky. Matt Dillon è stato scelto per interpretare Frank Stallone Sr., il padre di Sylvester Stallone nel prossimo film di Amazon MGM Studios, I Play Rocky, diretto da Peter Farrelly. Nel film, Anthony Ippolito interpreterà un giovane Sylvester Stallone e il candidato all'Oscar per Crash è stato ufficialmente ingaggiato per il ruolo del genitore. Il rapporto di Frank Stallone Sr. con il figlio Il padre di Sly emigrò negli Stati Uniti da adolescente e lavorò come parrucchiere, aprendo una serie di negozi da barbieri, saloni e scuole di bellezza lungo tutta la costa orientale degli USA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

