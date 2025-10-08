I numeri fantasiosi del Rapporto Apa sul cinema italiano | un’immagine splendente di un settore in crisi

Martedì 7 ottobre, “day 2” del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (il “Mia”), giunto a Roma all’edizione n° 11, è stato presentato il “7° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale”, un dossier di dati promosso dall’Associazione Produttori Audiovisivo Apa, una delle potenti lobby confindustriali del settore, che co-governa (assieme ad Anica) il sistema, in sintonia con la Sottosegretaria delegata la senatrice leghista Lucia Borgonzoni: secondo queste elaborazioni (la cui metodologia permane oscura) l’industria cine-audiovisiva sarebbe in buona, anzi ottima salute. Avrebbe registrato nel 2024 addirittura una crescita del 9% rispetto all’anno precedente, con un totale di ricavi di 16,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

